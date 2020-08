F1 Gp Spagna, pole per Hamilton. Nono Leclerc (Di sabato 15 agosto 2020) In Spagna Lewis Hamilton conquista la pole position, (92.ma in carriera) davanti al compagno di scuderia Bottas poi dietro sul podio delle qualifiche Verstappen.I RISULTATIcaption id="attachment 1007271" align="alignnone" width="594" Leclerc (getty images)/captionFuori dalle prime tre posizioni sono arrivati Perez, Stroll e Albon, rispettivamente in quarta, quinta e sesta posizione. Nona posizione per Leclerc, preceduto in settima e ottava posizione da Sainz e Norris. Decimo Gasly, seguito dall'undicesimo Vettel, che riesce a mettersi alle spalle Kvyat, Ricciardo e Raikkonen, che occuperanno in ordine la dodicesima, tredicesima e quattordicesima posizione. Ultimo da ventesimo l'italiano Antonio Giovinazzi. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

