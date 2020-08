Elodie contro Salvini: lo scambio di accuse e l’attacco degli haters (Di sabato 15 agosto 2020) Elodie rilasciò delle dichiarazioni molto dure contro Salvini, che non ha tardato a rispondere. Le conseguenze? Una valanga di odio da parte degli haters. Donna, bella, giovane, di successo e di origini non completamente italiane. Classe 1990, Elodie è una perfetta rappresentante delle nuove generazioni di ragazze italiane che non hanno paura di prendere posizione, anche in politica. La cantante … L'articolo Elodie contro Salvini: lo scambio di accuse e l’attacco degli haters è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ElisaDospina : Che bello il bullismo verso #Elodie solo perché ha espresso un’idea politica, tra l’altro obiettiva. Aspetto il 25… - deathlessoul : RT @amaricord: Ermal Meta: 'I commenti contro Elodie sono semplicemente un'estensione dell'anima di chi li ha scritti. Restano lì dove sono… - lavitamigliore3 : RT @amaricord: Ermal Meta: 'I commenti contro Elodie sono semplicemente un'estensione dell'anima di chi li ha scritti. Restano lì dove sono… - Crow48202192 : RT @ilgiornale: Dopo le ultime dichiarazioni su Salvini, Elodie è stata presa di mira dai sostenitori della Lega: insulti e minacce contro… - cescamarcellus : RT @amaricord: Ermal Meta: 'I commenti contro Elodie sono semplicemente un'estensione dell'anima di chi li ha scritti. Restano lì dove sono… -