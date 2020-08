Elezioni in Bielorussia tra brogli e violenze, Lukashenko respinge proposte mediazione (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha respinto le offerte di mediazione giunte in questi giorni da alcuni Paesi esteri nell’intento di risolvere la grave crisi aperta dopo le Elezioni presidenziali... Leggi su feedpress.me

valigiablu : Qui il nostro articolo aggiornato > Bielorussia, continuano le proteste contro i brogli elettorali tra arresti e vi… - EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - gennaromigliore : Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sen… - GazzettaDelSud : Elezioni in Bielorussia tra brogli e violenze, Lukashenko respinge proposte mediazione - Luscino : RT @_lordinenuovo: Dichiarazione del Consiglio Politico del CC del #PCOR-PCUS sulle elezioni in #Bielorussia e sulla situazione determinata… -