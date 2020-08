Champions League, per la prima volta due squadre francesi sono in semifinale (Di sabato 15 agosto 2020) Per la prima volta nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni due squadre francesi sono in semifinale Il Lione supera a sorpresa il Manchester City e vola in semifinale, “copiando” i colleghi francesi del Paris Saint Germain. Come riporta Opta, per la prima volta nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni due squadre francesi hanno raggiunto la semifinale. Solo nel 1992/1993 due club francesi avevano raggiunto questa fase in una competizione europea, si trattava della Coppa UEFA. 1 – Per la prima volta nella ... Leggi su calcionews24

