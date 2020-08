Allan ad un passo dall'Everton, ma in Italia ci sperano ancora: lo vuole l'Inter (Di sabato 15 agosto 2020) Come riportato dal Corriere della Sera, l’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per regalare a mister Antonio Conte almeno due centrocampisti. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Allan ad un passo dall'Everton, ma in Italia ci sperano ancora: lo vuole l'Inter #calciomercato - news24_napoli : Allan ad un passo dall’Everton, ma in Italia ci sperano ancora: lo vuole… - sscalcionapoli1 : Rai - Le cifre economiche del doppio affare con l'Everton: Allan e Maksimovic ad un passo dall'addio #calciomercato - infoitsport : RAI - Allan e Maksimovic ad un passo dall'Everton: si limano gli ultimi dettagli. Previsto nuovo incontro - infoitsport : Rai - Le cifre economiche del doppio affare con l'Everton: Allan e Maksimovic ad un passo dall'addio -