Ultime Notizie Roma del 14-08-2020 ore 19:10 (Di venerdì 14 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale politica in Piano passano entrambi i quesiti posti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau per chiudere l’allenamento del primo mandato comunale la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti la consultazione la modifica del mandato Zero che consentirà la sindaca di Roma Virginia raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39235 voti pari al 80,1% dei votanti il quesito sulla possibilità di alleanze per le elezioni amministrative anche con i partiti tradizionali ha invece ricevuto 29196 voti favorevoli pari al 59,9% dei votanti la base ha preso ha spostato la linea del movimento in primo luogo di Maio e Fico e poi il tema dell’ accordo con il PD a partire dalle regionali di settembre Virginia raggi a ferma Ora avanti a testa alta Di Maio dichiara ogginuova era ... Leggi su romadailynews

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - fanpage : Tornavano dalla Lombardia. Un'intera famiglia positiva al Covid - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Parigi e Marsiglia zone rosse. Il covid corre negli Usa: 53mila nuovi casi. In Germania… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 14-08-2020 ore 19:10: romadailynews radiogiornale politica in Piano… - colombomauro : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… -