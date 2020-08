Tornano dalle vacanze all'estero e portano il virus: altri 22 casi nel Lazio (Di venerdì 14 agosto 2020) Il virus d'importazione è la nuova emergenza. Dal bollettino della Regione Lazio si evidenzia anche oggi un dato allarmante condizionato da chi torna dalle vacanze o chi atterra nella Capitale per altri motivi e risulta positivo al test. «Oggi registriamo 45 casi e un decesso. Di questi 22 casi sono di importazione - dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - e riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, due casi da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza, due casi da Croazia, un caso da Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e ... Leggi su iltempo

giamp9000 : @filipponico1962 Infatti gli “infetti” sono italiani che tornano dalle vacanze dove se ne sono fregati delle regole… - crissfromgit : RT @fasulo_antonio: #Salvini: 'Il problema per i contagi non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano'. Forse intende quelli che… - thegrea68555221 : @datemiilwifi da me quelli che tornano dalle vacanze nel mentre aspettano il tampone vanno in discoteca e poi risul… - vivatosca : Per curiosità. I #migranti di #Pozzallo sani li facciamo restare insieme ai malati di #covid? E l'#esercito lo mand… - TovarishM5S : RT @fasulo_antonio: #Salvini: 'Il problema per i contagi non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano'. Forse intende quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano dalle Giovani tornano dalle vacanze e si mettono in fila per il tampone. L'ira della Asl: «Non si fa così» Leggo.it Coronavirus, 26 nuovi casi. Ancora giovani rientrati dall’estero: i dati del 14 agosto in Toscana

Il trend resta quello dell’ultima settimana: 26 nuovi casi, 14 dei quali legati a rientri dall’estero. Dieci di loro erano in vacanza. Continua ad abbassarsi l’età media dei nuovi positivi, oggi a 27 ...

poi sepolta dal fango (video)

Le vittime erano villeggianti varesini: marito, moglie, e la figlia di 10 anni di un amico. Ferito il loro bambino di cinque anni Doveva essere una tranquilla e piacevole vacanza in Valmalenco, nello ...

Il trend resta quello dell’ultima settimana: 26 nuovi casi, 14 dei quali legati a rientri dall’estero. Dieci di loro erano in vacanza. Continua ad abbassarsi l’età media dei nuovi positivi, oggi a 27 ...Le vittime erano villeggianti varesini: marito, moglie, e la figlia di 10 anni di un amico. Ferito il loro bambino di cinque anni Doveva essere una tranquilla e piacevole vacanza in Valmalenco, nello ...