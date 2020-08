Siria, Assad costretto a interrompere discorso parlamentare per malore (Di venerdì 14 agosto 2020) Siria: il discorso ai membri del nuovo Parlamento del presidente Bashar Al-Assad è stato interrotto a causa di un lieve malore. Si parla di “calo di pressione”. L’agenzia ufficiale del regime di Damasco (Sana), come fa sapere Adnkronos, ha fatto sapere che dopo aver parlato per circa trenta minuti, il presidente Bashar Al-Assad ha interrotto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

