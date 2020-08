Sindaco di Roma, Salvini: 'Virginia Raggi non verrà rieletta, non è cattiva ma non è proprio capace' (Di venerdì 14 agosto 2020) 'Le Romane e i Romani quando mi incontrano, mi dicono: 'Mattè, mannala a casa''. Così Matteo Salvini commenta a 'Stasera Italia' la ricandidatura di Virginia Raggi a Sindaco di Roma. Il leader della ... Leggi su tgcom24.mediaset

