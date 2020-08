Rissa tra due donne in spiaggia per il distanziamento: il VIDEO degli schiaffoni (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRissa in spiaggia tra due donne per il mancato distanziamento sociale. Come vedete dal VIDEO che sta girando vorticosamente sui social, la lamentela di una bagnante per il presunto mancato distanziamento da parte di un’altra donna ha scatenato la furia di quest’ultima. Dopo un battibecco di poche decine di secondi, si è passati alle vie di fatto: la discussione è degenerata, e solo volati schiaffoni. Villaggio Coppola Is the new DUBAI! (guardare fino alla fine) Publiée par Riccardo Fiaba sur Mercredi 12 août 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

AMorelliMilano : MILANO IN MANO AI DELINQUENTI. Ennesima rissa tra immigrati scoppiata nei pressi della Stazione Centrale e ripresa… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Caserta, #rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia - leggoit : #Caserta, #rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia - iivannoteii : RT @mazzettam: L'investigatrice indipendente di casabau e la biografa di #Salvini,a Lampedusa grazie a un crowfounding, hanno ripagato i lo… - MilanKnight23 : @dariolaser @hanry_moltev @sandcastvles @tommydiner @indolecuriosa @Youngwildnpoor Il motivo sussiste nel fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Cerca di sedare una rissa tra ragazzi sfoderando una katana: denunciato per minaccia aggravata Fanpage.it Milano, parco Rubattino rissa tra nomadi e Nord Africani

«La violenta rissa scoppiata ieri sera al Parco Rubattino (dal 2019 denominato Parco della Lambretta) è l’ulteriore episodio che rappresenta l’ennesimo segno di un’escalation di violenza che sta colpe ...

Folle violenza in Centrale: uomo accoltellato e donna picchiata, aggressore in fuga

Notte di sangue quella tra giovedì e venerdì in via Giovanni Battista Sammartini, la strada che scorre dietro la stazione centrale di Milano e i cui giardinetti e marciapiedi diventano spesso rifugio ...

«La violenta rissa scoppiata ieri sera al Parco Rubattino (dal 2019 denominato Parco della Lambretta) è l’ulteriore episodio che rappresenta l’ennesimo segno di un’escalation di violenza che sta colpe ...Notte di sangue quella tra giovedì e venerdì in via Giovanni Battista Sammartini, la strada che scorre dietro la stazione centrale di Milano e i cui giardinetti e marciapiedi diventano spesso rifugio ...