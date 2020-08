Pennacchio di cenere dall’Etna: esplosioni e materiale piroclastico dal Nuovo Cratere di Sud-Est [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “nella mattinata del 14 agosto si osserva un incremento dell’attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud-Est (cono della sella) che alimenta un’emissione di cenere che genera un Pennacchio scuro di cenere disperso dal vento in direzione sud-sud est e con leggera ricaduta di cenere nell’area di Pedara, Trecastagni e Viagrande. Personale INGV-OE sul terreno segnala la ricaduta di materiale piroclastico grossolano sui fianchi del cono del NSEC. Questa attività esplosiva si caratterizza per la persistenza e per la fluttuazione in intensità ed è accoppiata a modeste emissioni di cenere.Dal punto ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - CATANIA, 14 AGO - Un notevole incremento dell'attività stromboliana con emissione di cenere lavica è in corso dal cono della sella del cratere di Sud-Est dell'Etna. Il 'pennacchio scuro' gene ...

