Operazione Locusta, la prima e ultima volta che vedemmo la guerra in TV (Di venerdì 14 agosto 2020) 17 gennaio 1991, inizio di Desert storm per liberare il Kuwait dagli iracheni di Saddam. Per noi è “Missione Locusta”. Nei cieli del Kuwait è il tramonto, e c’è una tempesta di sabbia di potenza mai vista. Gli altri piloti francesi e inglesi hanno rinunciato al rifornimento in volo per le condizioni proibitive e sono tornati alla base di Al-Dhafra ad Abu Dhabi. Gli unici che si ostinano a provarci sono il maggiore Bellini e il capitano Cocciolone, alle prese con il bocchettone che sporge dal C135 e proprio non c’è verso che riesca a infilarsi nell’augello del Tornado. Dopo un quarto d’ora che sembra un’eternità, soli in mezzo al nulla, la voce stanca di Cocciolone comunica che ci sono riusciti.Segui Termometro Politico su Google News «Madonna mia. Non riesco neanche a tenerlo ... Leggi su termometropolitico

