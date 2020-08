Napoli, tornati dalle vacanze in fila al Cotugno per i tamponi. Ma i vertici dell’ospedale: “Non sono queste le procedure” – LE FOTO (Di venerdì 14 agosto 2020) Passate le vacanze all’estero, tutti in fila davanti all’ospedale Cotugno a Napoli per sottoporsi al tampone: anche oggi, in tanti, si sono recati al centro di riferimento per le malattie infettive in seguito all’ordinanza emanata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, relativa ai rientri dall’estero. Ma il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro, avverte: “Non sono queste le procedure”. Nella mattinata di oggi (venerdì 14, ndr) si è dunque ripetuta la stessa scena di giovedì : coda davanti all’ospedale e personale in difetto per fronteggiare quella che è stata definita una situazione “transitoria“. “Le persone che rientrano ... Leggi su ilfattoquotidiano

