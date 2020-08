Muore in spiaggia | giovane di 22 anni riportato a riva dai bagnini (Di venerdì 14 agosto 2020) Un ragazzo di soli 22 anni Muore in spiaggia nonostante i soccorsi intervenuti in maniera tempestiva. Il dramma avviene a Latina. Dramma a Latina con un giovane che Muore in spiaggia durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla giornata al mare. La vittima è un giovane di soli 22 anni, che mentre stava facendo … L'articolo Muore in spiaggia giovane di 22 anni riportato a riva dai bagnini è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

