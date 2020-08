Leonardo Del Vecchio si conferma primo Paperone di Borsa (Di venerdì 14 agosto 2020) Leonardo Del Vecchio si conferma per l’ottavo anno consecutivo primo per patrimonio in Borsa (18,9 miliardi), seguito al secondo e terzo posto dalle famiglie Agnelli-Elkann-Nasi (a 6,8 miliardi di euro) e dai coniugi Prada-Bertelli (6,6 miliardi) in risalita rispetto al 2019. La famiglia Berlusconi (2,6 miliardi) è in dodicesima posizione mentre i Benetton (4,5 miliardi) passano dal secondo al settimo posto.E’ quanto emerge dalla tradizionale graduatoria dei primi 500 ‘Paperoni’ di Borsa stilata da MF-Milano Finanza.In un anno fortemente caratterizzato dall’effetto Covid-19, il patrimonio borsistico delle 500 maggiori partecipazioni registra una flessione pari a circa il 10% rispetto al 2019, passando da un totale di 130 a 119 miliardi di euro, ... Leggi su huffingtonpost

Raiofficialnews : Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi… - VittorioSgarbi : Questa sera alle 21,00 sarò in Piazza Vescovado a Caorle (Venezia) per la presentazione del libro “Leonardo”, edito… - HuffPostItalia : Leonardo Del Vecchio si conferma primo Paperone di Borsa - fisco24_info : Borsa: Milano pesante (-1,1%) con Atlantia, Leonardo e Mps: Mercato condizionato da crollo record del pil Ue - Bizzaalex : RT @PaolaCorb: #MeglioUnGrappoloDuva 'Arrovellarsi con la politica era del resto tempo perso: e chi non se ne rendeva conto o ci trovava i… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Del Leonardo Del Vecchio si conferma primo Paperone di Borsa L'HuffPost Coronavirus, a Roma 27 nuovi casi: sono 45 in totale nel Lazio. I dati Asl del 14 agosto

Sono 27 i nuovi casi di coronavirus a Roma, 13 nella provincia della Capitale e 5 nelle altre città del Lazio. I dati del 14 agosto, dopo la task force tra Asl e ospedali del territorio, fa segnare il ...

Alba di visite e teatro nella Valle dei Templi: spettatori "folgorati"

Agrigento - La prima alba post covid al Parco archeologico di Agrigento: 350 spettatori affascinati che sono entrati nella Valle dei Templi immersa nella notte, per poi imboccare il grande viale, tra ...

Sono 27 i nuovi casi di coronavirus a Roma, 13 nella provincia della Capitale e 5 nelle altre città del Lazio. I dati del 14 agosto, dopo la task force tra Asl e ospedali del territorio, fa segnare il ...Agrigento - La prima alba post covid al Parco archeologico di Agrigento: 350 spettatori affascinati che sono entrati nella Valle dei Templi immersa nella notte, per poi imboccare il grande viale, tra ...