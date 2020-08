Ignazio Moser dimentica Cecilia in poche ore e flirta con una bellissima attrice: lo scoop di Oggi (Di venerdì 14 agosto 2020) Neppure il tempo di leggere le ultime dichiarazioni di Ignazio Moser, fatte per Chi, che da un’altra rivista arriva una nuova indiscrezione. Lo avevamo lasciato in partenza per la Sardegna al fianco della sua Cecilia Rodriguez, quella da cui diceva di non poter stare lontano neppure un minuto, e dopo la crisi lo aveva capito…Lo ritroviamo sulle strade sarde in compagnia di Andrea Damante ( che forse non è ancora single ma è di certo da solo, senza la sua Giulia de Lellis), suo grande amico…E secondo la rivista Oggi, la compagnia del Dama, non sarebbe quella che Ignazio preferisce nelle ultime ore…Pare infatti che il bel Moser, abbia iniziato a flirtare con una bellissima attrice amatissima anche ... Leggi su ultimenotizieflash

