"Guardate il numero dei contagi e dei morti". Briatore, una scomoda verità? (Di venerdì 14 agosto 2020) "La discoteca al chiuso è morta". Ne è convinto Flavio Briatore, manager di successo, che ha convertito il suo mitico Billionaire di Porto Cervo a locale per cene e spettacoli. Niente più movida vip "selvaggia", insomma: è il coronavirus che lo impone, e forse sarà così per molto tempo. Ma Briatore, intervistato dalla Stampa, non accetta la demonizzazione del mondo delle discoteche come focolai di contagio che sta prendendo piede anche in ambiti di governo. "Meglio che il divertimento si concentri all'interno di locali controllati, altrimenti i rischi sono molto più alti. Le cifre dei contagi e dei morti per fortuna ci dimostrano che il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni", al di là dell'allarmismo cavalcato anche e ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, rivoluzione anche tra i pali? Via Pau Lopez, pronto il sostituto

La Roma pensa alla cessione di Pau Lopez. Il club giallorosso non è rimasto per nulla soddisfatto dal rendimento del portiere spagnolo al suo primo anno in Italia e si starebbe guardando intorno a cac ...

