Fortnite rimosso da Google e Apple ed i giocatori stanno vendendo i propri iPad con il gioco a prezzi folli (Di venerdì 14 agosto 2020) Poco dopo che Apple ha rimosso Fortnite dall'App Store (e anche da Google Store) i possessori di iPad non hanno impiegato molto a mettere in vendita i propri dispositivi su eBay con il gioco dentro.Un utente di eBay alemccra7 ha messo in vendita l'iPad 7 per l'incredibile cifra di 900 dollari. Qual è il trucco? Ha Fortnite installato al suo interno. Se acquistate un pad nuovo di zecca dal sito Web ufficiale di Apple o da un rivenditore di terze parti, non sarete in grado di scaricare e giocare al battle royale: ecco spiegato perché i possessori di un iPad stanno approfittando per vendere i propri dispositivi a peso d'oro.L'iPad 7, che ... Leggi su eurogamer

