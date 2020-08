Foibe: il passato che non passa (Di venerdì 14 agosto 2020) Fra Trieste, Gorizia e la Slovenia, targhe e scritte celebrano personaggi e ricorrenze dell'espansionismo jugoslavo dopo la Seconda guerra mondiale, a conclusione della lotta contro il nazi-fascismo. «Sono testimonianze che offendono la nostra storia» accusano gli amministratori locali. «La scritta "Tito" sul monte Sabotino non solo ha caratteri cubitali, ma viene pure rinfrescata da giovani comunisti sia sloveni sia, talvolta, italiani» spiega a Panorama il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. «Alzare gli occhi e vedere ogni giorno il nome di chi ha inflitto profonde ferite ancora aperte e sofferenze alla nostra gente non è storia, ma provocazione». Il sindaco si riferisce alla scritta, realizzata con le pietre bianche del Carso, sul versante sloveno del monte Cocusso. La scritta «Tito» sul versante sloveno del monte ... Leggi su panorama

ITALEXIT78 : @johnnybambin @blue_flag4 E SE TU NON FOSSI UN BRIGATISTA NON TI VERGOGNERESTI PERCHè LE ZECCHE ROSSE DI OGGI SONO… -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe passato Foibe: il passato che non passa Panorama Un film sulla grande attrice istriana Alida Valli che rifiutò ogni premio dai comunisti

Istriana di Pola, italianissima fino al midollo. La grande e amatissima attrice Alida Valli sarà celebrata in un film dal titolo “Alida” di Mimmo Verdesca selezionato al festival di Cannes. Le darà v ...

Istriana di Pola, italianissima fino al midollo. La grande e amatissima attrice Alida Valli sarà celebrata in un film dal titolo “Alida” di Mimmo Verdesca selezionato al festival di Cannes. Le darà v ...