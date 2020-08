Coronavirus in Campania, 31 casi positivi dall'estero nelle ultime due settimane: ecco i dati choc (Di venerdì 14 agosto 2020) Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all'estero e intercettati agli arrivi come previsto... Leggi su ilmattino

repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - GraziaAmelia : RT @Cartabellotta: #coronavirus: monitoraggio @GIMBE Distribuzione casi 'attualmente positivi' all'11 agosto - 40,7% in #Lombardia - 47,8%… - Notiziedi_it : Coronavirus Campania, l’unità di crisi: “Hotel la Sonrisa non fornisce elenchi, esposto” -