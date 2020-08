Che guerriera Nadia Toffa in onda fino alla fine: senza poter camminare ma con il sorriso (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ andata in onda il 13 agosto 2020 una puntata speciale de Le Iene, dedicata a Nadia Toffa, a un anno dalla sua morte. Per il pubblico che la seguiva da casa, un fulmine a ciel sereno. Ma Nadia sapeva che la brutta malattia che l’aveva colpita non le avrebbe regalato molto tempo da vivere e ha scelto di fare quello che amava di più. Ha lavorato fino alla fine nonostante le mille difficoltà. Ha chiesto di poter andare in onda, di esserci. E le persone che hanno lavorato insieme a lei le hanno permesso, tra mille espedienti, di farlo. Ce ne parlano gli autori e anche Davide Parenti, in questa puntata speciale, rivelando qualcosa di cui nessuno si era accorto. Si, Nadia ... Leggi su ultimenotizieflash

