Ascolti TV | Giovedì 13 agosto 2020. Terence Hill (13.9%) fa meglio di Zelig (11.5%). Le Iene per Nadia al 10.6% (Di venerdì 14 agosto 2020) L'Uomo che Sognava con le Aquile Nella serata di ieri, giovedì 13 agosto 2020, su Rai1 la replica della miniserie L’Uomo che Sognava con le Aquile ha conquistato 2.073.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.750.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 Riavrò mia figlia ha interessato 996.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Le Iene per Nadia ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 Hudson & Rex ha incollato 623.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Frantic totalizza un a.m. di 520.000 spettatori (3.7%). Su La7 Virus letale ha registrato 489.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Terremoto 10.0 segna 463.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Matrimonio a 4 mani è seguito da 366.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio

