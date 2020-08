Appendino è pronta per un accordo alle elezioni comunali (Di venerdì 14 agosto 2020) In attesa del voto sulla piattaforma Rousseau la sindaca di Torino Appendino del M5S annuncia “Dirò si a un accordo con i partiti” La sindaca di Torino, Chiara Appendino, apre all’accordo del Movimento 5stelle con i partiti tradizionali e, quindi, si dovrebbe dedurre con il Pd alle comunali. “Siamo cambiati, ma serve fiducia” dice la prima cittadina. L’apertura arriva con un lungo post su Facebook in cui annuncia il suo voto favorevole al secondo dei due quesiti cui, fino ad oggi a mezzogiorno, gli attivisti potranno rispondere sulla piattaforma Rousseau. “In questi anni da sindaca di quella che per me è la più bella città del mondo, ho imparato tanto. E forse ciò che ho imparato di più è che le ... Leggi su zon

Caos Roma: il Pd (senza nomi) spera che la Raggi si schianti

Con Virginia Raggi asserragliata nel bunker insieme agli ostaggi del Movimento Cinque stelle e pronta alla ricandidatura modello kamikaze, la partita del Campidoglio diventa un incubo per il Pd. Dopo ...

Virginia Raggi ci ripensa: “Sono pronta a ricandidarmi”

Il sindaco di Roma si rimangia quanto era stato stabilito dal Movimento 5 Stelle in base ai mandati dei sindaci. Così Virginia Raggi è pronta a puntare sul secondo mandato per continuare a governare n ...

