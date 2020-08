Android trasformerà gli smartphone in una rete di rilevamento e allerta per i terremoti (Di venerdì 14 agosto 2020) I terremoti, come sappiamo, non possono essere previsti, ma con un’adeguata rete di rilevamento sismico potrebbe essere possibile allertare le persone, soprattutto al di fuori della zona dell’epicentro, con pochi ma preziosi secondi di anticipo, in modo da consentire a molti di non essere presi alla sprovvista, mettendosi così in salvo. Creare reti del genere su interi Stati costerebbe però moltissimo. Perché allora non sfruttare i sensori come accelerometri e bussole, giù normalmente presenti negli smartphone? È quanto ha pensato Google, che sul proprio blog ufficiale ha annunciato pochi giorni fa l’intenzione di implementare nel proprio sistema operativo mobile Android una funzione di questo tipo. “I ... Leggi su ilfattoquotidiano

