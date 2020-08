Allenatori Serie A 2020/2021: conferme e novità in panchina (Di venerdì 14 agosto 2020) Allenatori Serie A 2020/2021: conferme e novità in panchina, i tecnici delle 20 squadre del massimo campionato italiano Come accade puntualmente ogni anno, anche per la stagione 2020/2021 in Serie A la prima scelta di ogni club è quella riguardante la guida tecnica della squadra. Allenatori Serie A 2020/2021: la novità più importante rispetto alla stagione 2019/2020, appena terminata, è rappresentata dalla decisione della Juventus campione d’Italia di esonerare Maurizio Sarri e chiamare alla guida della Prima squadra Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore, inizialmente ingaggiato per guidare la ... Leggi su calcionews24

Serie A, gli allenatori più giovani nella storia del campionato Sky Sport SALERNITANA: poco più di un mese al nuovo campionato, dopo Ferragosto sprint sul mercato

Neanche il tempo di mettersi alle spalle la cocente sconfitta interna contro lo Spezia, costata i play-off e l'esonero di Ventura, che la Salernitana si ritrova subito a dover voltare pagina e pianifi ...

Mirabelli a TMW Radio: "Pirlo? La Juve non ridimensiona mai. Rimarranno sia Dybala che Ronaldo"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: "La Juve non ridimensiona mai. Sicuramente è un ...

