«Willy, il principe di Bel-Air» fa 30 anni e torna con un reboot drammatico. Buona idea? (Di giovedì 13 agosto 2020) Che ci crediate o no, la sitcom Willy, il principe di Bel-Air è basata su una storia vera, non esattamente quella che Will Smith rappava all'inizio di ogni episodio. Il 24 gennaio 1958, Benny Medina, futuro CEO di The Medina Company, nasceva in un quartiere povero di Los Angeles. Suo padre, il percussionista jazz dominicano Ahmad Medina, lo abbandonava poco dopo la morte di sua madre, così il piccolo Benny dovette trascorrere la sua infanzia saltando dall'orfanotrofio all'affido. Arrivato all'adolescenza era diventato un piccolo spacciatore, ma la sua vita è cambiata quando, proprio facendo questo “lavoro”, ha incontrato un ragazzo ricco di Beverly Hills. I due sono diventati così amici che la famiglia del nuovo amico gli ha permesso di vivere nel loro garage per una stagione e ha pagato le sue lezioni alla ... Leggi su gqitalia

