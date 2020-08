Undicenne balla sotto il pioggia: il video diventa virale e gli regala un lieto fine (Di giovedì 13 agosto 2020) Anthony Mmesoma Madu è un giovane nigeriano di undici anni che sogna di diventare un grande ballerino di danza classica. I suoi genitori lo vorrebbero prete ma la vocazione del ragazzo è un'altra e lo ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Undicenne balla

Il Mattino

Anthony Mmesoma Madu è un giovane nigeriano di undici anni che sogna di diventare un grande ballerino di danza classica. I suoi genitori lo vorrebbero prete ma la vocazione del ragazzo è un’altra e lo ...‘Ballet is my life and I practice everywhere, and when I am dancing I feel as if I am on top of the world,' says this 11-year-old Nigerian boy whose dancing has caught the attention of the world https ...