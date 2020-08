Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 11:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio coronavirus tamponi per chi arriva da Croazia Grecia Malta Espana l’ordinanza del Ministero della Salute avrà effetto sino all’adozione di un successivo dpcm Comunque non oltre il 7 settembre 2020 divieto di ingresso per chi arriva dalla Colombia non si resta la pandemia di covid-19 per i cinque continenti i casi di contagio nel mondo sono più di 20 milioni e mezzo secondo il contatore della Johns Hopkins University le infezioni sono 20 milioni 532835 dall’inizio della pandemia si contano anche 747800 45 decessi e 12 milioni 740 3275 guariti gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito sia in termini di vittime che di contagi ieri sono stati registrati quasi 56 mila nuovi casi 1500 decessi sempre ... Leggi su romadailynews

