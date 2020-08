UFFICIALE - Quarantena per i campani di rientro dall'estero: il testo dell'ordinanza (Di giovedì 13 agosto 2020) Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 68 con la quale obbliga i campani di rientro dall'estero a un periodo di Quarantena. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Quarantena per i campani di rientro dall'estero: il testo dell'ordinanza - Ettore79597694 : RT @francescatotolo: Questa è la posizione ufficiale dell’@AGCOMunica? Faccio presente che @AngiKappa di @RaiNews ha fatto passare come “me… - infoitinterno : Coronavirus, in tutta la Provincia di Reggio Calabria 39 positivi in isolamento domiciliare e 249 soggetti in quara… - AlTocqueville : RT @francescatotolo: Questa è la posizione ufficiale dell’@AGCOMunica? Faccio presente che @AngiKappa di @RaiNews ha fatto passare come “me… - albiuno : RT @francescatotolo: Questa è la posizione ufficiale dell’@AGCOMunica? Faccio presente che @AngiKappa di @RaiNews ha fatto passare come “me… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Quarantena Coronavirus, ultime notizie in Italia: nuove misure restrittive in Puglia, Campania e Toscana Fanpage.it "Pochi agenti, difficile sorvegliare i migranti"

Non è ancora stata chiarita in via ufficiale l’ipotesi dell’arrivo a Modena di un gruppo di migranti positivi al Covid-19, da accogliere in una struttura dedicata a pazienti col coronavirus. E così il ...

De Luca, nuova ordinanza: quarantena per chi torna in Campania dall'estero

Una nuova ordinanza, che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Campania dall'estero, sarà firmata stasera dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca.

Non è ancora stata chiarita in via ufficiale l’ipotesi dell’arrivo a Modena di un gruppo di migranti positivi al Covid-19, da accogliere in una struttura dedicata a pazienti col coronavirus. E così il ...Una nuova ordinanza, che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Campania dall'estero, sarà firmata stasera dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca.