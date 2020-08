Traffico Roma del 13-08-2020 ore 15:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Marina riccomi Traffico scarso al momento sulla rete viaria di Roma in zona Furio Camillo chiusa via Eurialo per del manto stradale e proseguono i lavori su via di Boccea dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via Pantan Monastero code In entrambe le direzioni completamente riaperto il tratto Urbano dell’a24 in entrambi i sensi di marcia ultimo appuntamento per la stagione estiva del Teatro dell’Opera a partire dalle 20:30 nell’area del Circo Massimo saranno possibili chiusure al Traffico e deviazioni fino alla mezzanotte deviazioni anche per le linee bus di zona per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.edu.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della ... Leggi su romadailynews

- LuceverdeRoma : ??#Roma zona Malafede #Incidente - Via Francesco Menzio - Traffico rallentato altezza Via di Acilia #Luceverde - PLRomaCapitale : #Roma - Via Monte Cervialto - #Traffico rallentato causa #incidente presso Via Camillo Iacobini - PLRomaCapitale : #Roma - Via Pontina - #Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Via Cristoforo Colombo e Spinaceto in direzione Pomezia

