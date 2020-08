Sottrae figlia a padre con l’aiuto di un bodyguard: denunciata manager russa (Di giovedì 13 agosto 2020) A contendersi la bambina di 9 anni in costa Smeralda due facoltosi genitori separati. La madre si sarebbe presentata con un bodyguard nella villa in cui si trovava la bambina. Il bodyguard avrebbe trattenuto il padre per consentire alla madre di portar via la piccola. E’ quanto avvenuto in costa Smeralda, una vicenda dai contorni … L'articolo Sottrae figlia a padre con l’aiuto di un bodyguard: denunciata manager russa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AnsaSardegna : Con bodyguard sottrae figlia al padre, giallo in C.Smeralda. Al centro vicenda bimba di 9 anni contesa, indagano ca… - CorriereQ : Con bodyguard sottrae figlia al padre, giallo in C.Smeralda -