Sant'Antimo, raid al centro Igea: malviventi armati di pistola portano via l'incasso (Di giovedì 13 agosto 2020) Sant'Antimo. Rapina al centro Igea, malviventi in fuga con il bottino. Come anticipa IlMattino, i ladri erano armati di pistola e avevo il volto coperto da casco integrale, occhiali da sole e una mascherina anticovid. Hanno intimato di alle impiegate della struttura di non urlare e consegnare il denaro presente nelle casse. Sant'Antimo, il raid Una … L'articolo Sant'Antimo, raid al centro Igea: malviventi armati di pistola portano via l'incasso

