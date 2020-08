Sanità: Calabria (FI), congratulazioni a equipe Gemelli per intervento in utero (Di giovedì 13 agosto 2020) “congratulazioni a equipe del Policlinico Gemelli di #Roma per l’eccezionale intervento in utero che ha consentito a un bimbo affetto da spina bifida di nascere sano. Questa è l’eccellenza della nostra #sanità di cui andiamo fieri e che va valorizzata”.‬ Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. Leggi su romadailynews

Agenparl : Sanità: Calabria (FI), congratulazioni a equipe Gemelli per intervento in utero - - gsartecucina : Le priorità per Zingaretti in conferenza stampa a Reggio calabria: Sanità 'Con lo strumento del #mes, senza condiz… - CuddleMeGrethan : La calabria aveva zero positivi La sanità qui funziona malissimo Mi dispiace per tutti gli anziani che verranno messi a rischio - LameziaInforma : Tamponi obbligatori per gli arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna anche in Calabria - CalabriaFp : Flash mob per mancato rinnovo contrattuale sanità privata Aiop- Aris tenutosi a Reggio Calabria in data 04/08/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria Rezza (Iss): «Macché riaperture, il coronavirus è infido, tra un mese capiremo l’effetto delle chiusure» Corriere della Sera