Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un Marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta, e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, elenco in pubblicazione qui sul portale di Roma Capitale. Si intende così “supportare il turismo Romano”, spiega il Campidoglio, “rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante ... Leggi su laprimapagina

RealHumanBeing8 : Accordi ed esigenze dei tifosi sul logo ma non capisco: - 1. L’attualità del tema (ormai vecchio) - 2. La legitti… - zazoomblog : Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - #Roma. #Marchio #certifica… - gianfrancoforte : RT @RealHumanBeing8: I laziali ancora non hanno capito una cosa e cioè che mentre loro nominano Roma solo per sfotterci storpiandone il nom… - RAttivo : RT @RealHumanBeing8: I laziali ancora non hanno capito una cosa e cioè che mentre loro nominano Roma solo per sfotterci storpiandone il nom… - zazoomblog : Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - #Roma. #Marchio #certifica… -