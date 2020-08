Regionali, Arvonio ci ripensa ancora: addio Italia Viva. Sarà in lista con i Verdi (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Raffaele Arvonio ci ripensa. L’ex sindaco di Cicciano ci ripensa ancora: dopo aver ritirato la candidatura con Italia Viva, ufficializzata alla presenza di Ettore Rosato, sarà in campo con la lista dei Verdi. Un cambio di casacca a poche ore dalla presentazione delle liste. L'articolo Regionali, Arvonio ci ripensa ancora: addio Italia Viva. Sarà in lista con i Verdi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

