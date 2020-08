Rebic Milan, accordo sull’ingaggio: ora due soluzioni per il futuro (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Milan ha raggiunto un accordo sull’ingaggio con Ante Rebic: riflessioni sul futuro dell’attaccante croato Il Milan pensa al futuro e studia la strategia per strappare Ante Rebic all’Eintracht Francoforte. Il prestito dell’attaccante croato terminerà nel 2021 e la società rossonera sta riflettendo se comprarlo subito oppure acquistarlo al termine della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, nel frattempo le parti hanno raggiunto un accordo sull’ingaggio che verrà percepito dallo stesso Rebic in caso di trasferimento a titolo definitivo al Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

