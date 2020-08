Montagna: rintracciati i giovani escursionisti in Val Grande (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono stati rintracciati dal Soccorso Alpino, in Val Grande (Vco), due ragazzi di cui non si avevano più notizie: non si erano smarriti, ma erano in ritardo rispetto ai tempi dell’escursione che avevano programmato. Le loro condizioni sono buone. I due erano partiti erano partiti lunedì da Malesco, in Valle Vigezzo, contando di raggiungere l’Alto Verbano nella giornata di mercoledì. Il maltempo ha rallentato la loro marcia e il mancato rientro aveva fatto scattare l’allarme.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Montagna rintracciati Montagna: rintracciati i giovani escursionisti in Val Grande Meteo Web Google aggiorna in anticipo sull’arrivo di un forte terremoto: ecco come funziona

Grande novità in arrivo da Google per gli smartphone Android: come riportato da Dday.it, il colosso del web è ora in grado di informare gli utenti in anticipo dell’arrivo di un forte terremoto. Ad uff ...

Si sente male in montagna e muore a 79 anni per infarto

L’uomo stava percorrendo un sentiero, accompagnatore del gruppo senior Cai. Una coppia di 60enni si è dispersa sul Monte Antona. Recuperati grazie al Sast MONTIGNOSO. Una brutta giornata sulle alpi Ap ...

Grande novità in arrivo da Google per gli smartphone Android: come riportato da Dday.it, il colosso del web è ora in grado di informare gli utenti in anticipo dell’arrivo di un forte terremoto. Ad uff ...L’uomo stava percorrendo un sentiero, accompagnatore del gruppo senior Cai. Una coppia di 60enni si è dispersa sul Monte Antona. Recuperati grazie al Sast MONTIGNOSO. Una brutta giornata sulle alpi Ap ...