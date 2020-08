Microsoft Flight Simulator, dove comprarlo al prezzo migliore (Di giovedì 13 agosto 2020) dove comprare Microsoft Flight Simulator per Windows 10 al prezzo migliore? Se te lo stai chiedendo sei nel posto giusto per scoprire come preordinare il più chiacchierato Simulatore di volo del 2020.Il gioco per PC Windows 10 è in prevendita e sarà disponibile a partire dal 18 agosto. Come tutti i prodotti in uscita, non è semplice trovare sconti che sono invece più facili dopo l’uscita ufficiale.Ma, prima di procedere all’acquisto, è bene conoscere quante versioni sono disponibili, il loro costo e quali sono i requisiti minimi di sistema necessari.Offerte videogiochi e accessori Amazon: PS4, Xbox e PCMicrosoft Flight Simulator: gameplay e requisiti ... Leggi su pantareinews

