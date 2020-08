Maltempo: in Italia “5% di bombe d’acqua da Nord a Sud nel 2020” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Nel 2020 si registra in Italia un aumento del 5% delle bombe d’acqua cadute da Nord a Sud della Penisola per un totale fino ad ora di 115 violenti nubifragi che si sono abbattuti sul territorio nazionale provocando paura, danni, frane e vittime“: è quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di caldo “che sta investendo l’Italia con manifestazioni temporalesche che hanno provocato frane e smottamenti che in località Chiesa Valmalenco (Sondrio) hanno ucciso tre persone in un’auto travolta da fango e detriti.La pioggia – continua la Coldiretti – è attesa per combattere la siccità nelle campagne ma per essere di sollievo deve durare a lungo, ... Leggi su meteoweb.eu

Una perturbazione in transito sull'Italia porterà nelle prossime ore un’ondata di maltempo sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civil ...

