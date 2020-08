La Casta? Costa. Ma i critici molto di più. Paragone demolisce il Fatto (Di giovedì 13 agosto 2020) Ieri sul Fatto Quotidiano Antonio Padellaro mi ha tirato in ballo mescolando la vicenda dei furbetti (solo furbetti?) con la proposta che feci nelle settimane iniziali di lockdown nota con il nome di helicopter money. Proposta che, come ricorda l'ex direttore dell'Unità e del Fatto, fu rilanciata anche dalla Meloni. Poiché considero Padellaro persona garbata e intelligente, credo sia opportuna una risposta che solo il caldo d'agosto e la passione per Conte rende doverosa. L'helicopter money era ed è un intervento assolutamente emergenziale, di immediato stimolo economico, volto a riparare una situazione che genericamente non fa distinzioni. Il lockdown lo è stato: tutti a casa, salvo casi eccezionalmente autorizzati. Ricchi e poveri, giovani e anziani e potremmo andare oltre. A fronte di questo stop, avevo soltanto ... Leggi su iltempo

Fiamme ad Arzana, incendio nelle campagne di Costa Crareu: forestali in azione

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di San Cosimo sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Arzana, località Costa Crareu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnim ...

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di San Cosimo sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Arzana, località Costa Crareu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnim ...