Internazionali d'Italia ecco le date, Palmieri: "Si giocherà dal 14 al 21 settembre" (Di giovedì 13 agosto 2020) "Atp e Wta hanno confermato la nuova data che è quella dal 14 al 21 settembre questo per permettere ai giocatori più forti, quelli che vanno in semifinale agli Us Open, di arrivare in Italia e avere qualche giorno di preparazione". Lo ha annunciato il direttore degli Internazionali d'Italia, Sergio Palmieri, ai microfoni di Supertennis. "Chi arriva in semifinale a New York avrà un Bye e non giocherà prima di mercoledì o giovedì – ha proseguito Palmieri intervistato nel corso delle finali di Serie A in corso di svolgimento a Todi, manifestazione organizzata da Mef Tennis Events – avranno giorni di riposo e soprattutto avranno una sosta interessante tra la finale di Roma e l'inizio del Roland Garros", Un torneo che sarà sicuramente diverso ...

