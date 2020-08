Incidenti in India dopo post su Facebook: almeno tre le persone morte (Di giovedì 13 agosto 2020) Incidenti in India dopo un post su Facebook almeno tre le persone morte nella città di Bengaluru, nell’India meridionale. Gli Incidenti in India sono avvenuti per un provocatorio post sui social media ritenuto offensivo nei riguardi del Profeta Muhammad. Incidenti in India: colpa di un post L’offensivo post di Facebook ha scatenato le proteste e … Leggi su periodicodaily

L’offensivo post di Facebook ha scatenato le proteste e una violenta reazione da parte di un gruppo di musulmani. Martedì notte è stata attaccata una stazione di polizia, ma anche la casa di uno dei p ...

