I mari più inquinati? Al Sud. Brindano tre regioni del Centro-Nord (Di giovedì 13 agosto 2020) Marche, Veneto e Romagna sono le regioni italiane con i mari più puliti. Legambiente con la sua Goletta Verde segnala un tratto di litorale inquinato ogni 84 chilometri. I mari più inquinati del nostro Paese si trovano al Sud. Almeno questo è quanto emerge dall’ormai abituale appuntamento annuale con Goletta Verde e Goletta Laghi. Gli … L'articolo I mari più inquinati? Al Sud. Brindano tre regioni del Centro-Nord proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Italia : I mari più inquinati sono quelli del Sud Italia, promossi invece Marche, Veneto e Romagna

