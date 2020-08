Golf, Celtic Classic 2020: Pieters in testa dopo il primo giro, bene Molinari e Migliozzi (Di giovedì 13 agosto 2020) C’è il belga Thomas Pieters con 64 (-7) al comando del Celtic Classic 2020, evento che si disputa a City of Newport (Scozia), dopo il primo giro. Dietro di lui l’australiano Jake McLeod e l’inglese Toby Tree con 65 (-6). Ben due invece gli italiani presenti nel gruppo che staziona al quarto posto con 66 (-5). Si tratta di Edoardo Molinari e Guido Migliozzi, appaiati insieme allo svedese Sebastian Soderberg, lo spagnolo Nacho Elvira, lo statunitense Sihwan Kim, il polacco Adrian Meronk e lo scozzese Marc Warren. Il buon momento degli azzurri è testimoniato anche dall’undicesimo posto di Lorenzo Gagli, undicesimo con 67 (-4). Meno bene invece Francesco Laporta, 34° con 69 (-2), ... Leggi su sportface

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Edoardo Molinari e Guido Migliozzi, quarti con 66 (-5) colpi, e Lorenzo Gagli, undicesimo con 67 (-4), nell'ottimo avvio degli azzurri sul percorso del Celtic Manor Resort (par ...

