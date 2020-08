Furbetti bonus, Tridico: domani i nomi. Spunta un sindaco 5Stelle (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono due deputati dell?Italia profonda i primi sospesi dal proprio partito, la Lega, a causa dello scandalo legato alla richiesta del bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi in... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Bonus ai politici, Monti a La7: “Non chiamateli ‘furbetti’, sono esseri spregevoli. Tridico? Ha fatto bene a denunc… - M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - antoniopalmieri : Non si costruisce una casa dal tetto: il #TaglioDeiParlamentari da solo non sta in piedi. È solo un bonus da… - Miki6210 : RT @Libero_official: #Salvini sospende due onorevoli della #Lega 'furbetti del #bonus600euro'. 'Ma ora licenziate #Tridico' #Inps https://… - ciolonap : RT @LaNotiziaTweet: L'ultimo delirio di #Salvini. Cacciare #Tridico che ha scoperto i furbetti del Bonus. Mentre i due deputati del Carrocc… -