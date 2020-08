Covid-Italia: "Lockdown locali inevitabili se i contagi salgono ancora" (Di giovedì 13 agosto 2020) Non possiamo rilassarci, non possiamo sottovalutare. Il coronavirus c’è, circola e abbassare la guardia significa che se i contagi continueranno a salire “i Lockdown locali saranno inevitabili”. Lo dice in una intervista al Corriere della sera Agostino Miozzo, coordinatore del Cts (Comitato tecnico scientifico): “Ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla normalità. Ma adesso c’è grande preoccupazione”. Miozzo sottolinea come l’Europa che procede in ordine sparso sia un problema: “Bisognerebbe avere regole uguali per tutti”. “Ognuno cura il proprio Paese ma viviamo in Europa e le frontiere sono aperte. Questa fuga in avanti di Stati membri e la scarsa capacità di coordinare dovrebbe essere guardata con ... Leggi su huffingtonpost

