Covid, Cts: “Chiusure inevitabili in caso di incremento dei contagiati” (Di giovedì 13 agosto 2020) I numeri dei contagi in Italia hanno subito un leggero ma costante incremento. Lo dicono i bollettini che ogni giorno scandiscono le paure degli italiani. Molti arrivano dall’estero, tra connazionali impegnati in vacanze fuori dai confini nazionali e stranieri che giungono nel nostro paese. Un trend che va invertito per evitare chiusure locali. A paventare l’ipotesi è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera commenta i possibili scenari futuri: “Tornare indietro sarebbe una catastrofe, ma è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i lockdown locali saranno inevitabili. Noi monitoriamo la situazione e guardiamo i dati”. “Nessuno è invulnerabile” “Ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla ... Leggi su italiasera

