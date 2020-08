Coronavirus nel Lazio, migranti in isolamento in albergo: ecco l’esito dei tamponi (Di giovedì 13 agosto 2020) In una nota diffusa poche ore fa, l’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che i tamponi eseguiti sui migranti in isolamento presso l’albergo di Fiuggi sono risultati tutti negativi. I rilievi sono stati eseguiti dall’ Asl di Frosinone. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, attivi i drive-in: test per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. ecco tutte le info Coronavirus nel Lazio, migranti in isolamento in albergo: ecco l’esito dei tamponi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Tamponi rapidi nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara per i passeggeri che rientrano dai Paesi a rischio per il Covid-19 (Coronavirus). Anche nello scalo aeroportuale pescarese verranno intensificati i c ...

Sono in totale 16 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno. Sette dei 16 nuovi casi sono riferiti a ospiti del Cas (centro di accoglienza straordina ...

