Coronavirus, boom di contagi in Europa: record in Francia, Spagna e Germania (Di giovedì 13 agosto 2020) Quasi 750 mila morti nel mondo. I contagiati a livello globale hanno superato quota 20 milioni. Crescono i casi in Libia, preoccupa la situazione in India Leggi su ilsecoloxix

repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - fanpage : Boom di contagi in Germania, numeri preoccupanti nel giro di 24 ore #13agosto - LaStampa : Coronavirus, quasi 750 mila morti nel mondo. Boom di contagi in Germania - MissMar16662447 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] https://… - Renzoseccia : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: quasi 750mila morti nel mondo Boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania. Un mistero… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di contagi in Europa: record in Francia, Spagna e Germania La Stampa La seconda ondata di coronavirus avanza in Europa: i numeri che fanno paura a Italia e Sicilia

La seconda ondata di coronavirus sta diventando purtroppo sempre più una certezza, almeno in Europa, con i nuovi casi in crescita costante e allarmante praticamente in tutti i Paesi che viaggi, movida ...

Coronavirus, boom di contagi in Europa: record in Francia, Spagna e Germania

I Laender più colpiti dai nuovi casi di Covid-19 sono il Nord-Reno Vestfalia e Amburgo. Secondo il conteggio aggiornato della Zeit on line, su base settimanale i nuovi contagi sono oltre 6700. Coronav ...

La seconda ondata di coronavirus sta diventando purtroppo sempre più una certezza, almeno in Europa, con i nuovi casi in crescita costante e allarmante praticamente in tutti i Paesi che viaggi, movida ...I Laender più colpiti dai nuovi casi di Covid-19 sono il Nord-Reno Vestfalia e Amburgo. Secondo il conteggio aggiornato della Zeit on line, su base settimanale i nuovi contagi sono oltre 6700. Coronav ...