Calciomercato Sassuolo – Si punta su Raspadori. Piace un talento brasiliano per la difesa (Di giovedì 13 agosto 2020) Si muove il Calciomercato anche per una società ambiziosa come il Sassuolo, reduce dall’ottima stagione appena conclusasi che ha visto i neroverdi arrivare all’8 posto finale anche grazie all’ottima gestione tecnica da parte di mister Roberto De Zerbi che ha sfruttato in maniera eccellente il capitale umano messo a disposizione dalla dirigenza. Rinnovo per Raspadori Sembra avere i crismi del predestinato Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 cresciuto nel vivaio del Sassuolo che ha fatto da subito parlare di se grazie al goal all’esordio nella partita contro la Lazio, all’Olimpico, sfida che ha visto la vittoria dei neroverdi anche grazie alla sua marcatura, che è andato anche a segno contro il Genoa. La società punta molto su ... Leggi su giornal

FilippoRubu00 : #Ayhan-#Sassuolo, trattativa ancora in corso, il #Fortuna fa muro per concedere il transfer da due settimane (2M)… - FilippoRubu00 : Tanti estimatori per #Raspadori. Udinese, Bologna ed Hellas alla finestra. Intanto con il #Sassuolo si pensa al ri… - ilcalciofemm : #MERCATO - @SassuoloUS, riscattata Battelani: i dettagli #calciofemminile #calciomercato ?? Luca Bendoni - sportli26181512 : Sassuolo, anche il Genoa in corsa per Tripaldelli: Si allunga la lista delle squadre che vorrebbero mette le mani s… - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: colpo per l’Under 18, preso Citarella dal Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: colpo per l’Under 18, preso Citarella dal Benevento CanaleSassuolo.it Sassuolo-Mila, De Zerbi: "Buon primo tempo, in dieci difficile tener testa al Milan"

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Percassi: "Hanno reso onore alla città e darò il premio ai giocatori, lo meritano"

"Ai giocatori ho detto che gli darò un premio, sono stati bravissimi lo meritano, mentre con Gasperini ci siamo abbracciati. Vogliamo rinforzare la squadra e tenere tutti i big, poi se arriveranno off ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ..."Ai giocatori ho detto che gli darò un premio, sono stati bravissimi lo meritano, mentre con Gasperini ci siamo abbracciati. Vogliamo rinforzare la squadra e tenere tutti i big, poi se arriveranno off ...